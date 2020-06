Neuchâtel Xamax FCS remporte le match d’après

Neuchâtel Xamax FCS lance son sprint final de la meilleure des manières. La troupe de Joël Magnin a maîtrisé samedi soir à la Maladière Thoune 2-1 lors de la reprise de la Super League de football. Après une pause forcée de quatre mois liée à la pandémie de Covid-19, les « rouge et noir » sont apparus en forme et déterminés.







Xamax était prêt mentalement

Dans un stade quasiment désert et après presque quatre mois sans compétition, les « rouge et noir » ont très bien démarré la rencontre en pressant haut les Bernois durant le premier quart d’heure. Après cette entame fracassante, la troupe de Joël Magnin est rentrée dans le rang et Thoune a enfin commencé à se montrer dangereux obligeant même Laurent Walthert à sortir le grand jeu à deux reprises. Le tournant de cette première période est arrivé à la 40e minute lorsque le milieu de terrain bernois Leonardo Bertone a été expulsé pour un deuxième carton jaune. Cette expulsion a donné des ailes aux Xamaxiens qui ont pris d’assaut la cage défendue par Guillaume Faivre. Ils ont finalement vu leurs efforts être récompensés à la 47e minute lorsque Samir Ramizi, magnifiquement servi par Raphaël Nuzzolo, a pu ouvrir le score.