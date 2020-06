C’est l’heure de la reprise pour Xamax

Troisième départ pour la saison de Super League. Les footballeurs suisses renouent avec la compétition ce week-end après près de quatre mois de pause forcée en raison de la pandémie. Mais la mission de Neuchâtel Xamax FCS n’a pas changé : assurer le maintien sans passer par la case « barrage ».

Les « rouge et noir » entreront dans le vif du sujet samedi contre Thoune à 18h15 à La Maladière, à suivre en direct et en intégralité sur RTN. Un match à huis clos, mesures sanitaires obligent, mais un match crucial entre la lanterne rouge bernoise et Xamax, deux équipes qui affichent le même nombre de points. Pour évoquer cette reprise, l’entraîneur Joël Magnin était en direct dans le journal de 12h15 aux côtés de Jean-Paul Picci :