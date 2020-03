Le BCN Tour reporté

La décision était inéluctable : Les six étapes du BCN-Tour ne se dérouleront pas du 22 avril au 27 mai prochain. Les organisateurs de la plus populaire des épreuves de course à pied l’ont annoncé ce lundi. La manifestation n’est pas définitivement annulée. Patron du BCN-Tour, Christophe Otz parle en l’état uniquement d’un report. Plusieurs scénarios sont envisagés : report en juin ou en automne, courses sur le week-end, nombre d’étapes réduites. Mais avant d’évoquer le futur de l’épreuve, la priorité des organisateurs est de se conformer aux directives fédérales et cantonales liées à l’épidémie du Covid-19. /mne