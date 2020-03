Pas de Super League jusqu'au 23 mars

Neuchâtel Xamax FCS au chômage forcé. La Swiss Football League a décidé lundi que les championnats de Super League et de Challenge League sont suspendus jusqu'au 23 mars inclus, en raison de l'épidémie de coronavirus. La ligue annonce toutefois que si les autorités ne prolongent pas l’interdiction au-delà du 15 mars, les championnats reprendront immédiatement et poursuivront leur cours de manière habituelle.



Neuchâtel Xamax FCS qui devait affronter le FC Bâle ce dimanche à la Maladière ne jouera donc pas ces trois prochaines semaines. Et le moins que l'on puisse dire est que cette pause forcée ne fait pas forcément les affaires du club. Si le championnat reprend ses droits, les « rouge et noir » qui sont toujours 9es et barragistes devront rattraper quatre matches face à Thoune, Bâle, Young Boys et Saint-Gall.

L'option d'organiser des matches sans spectateurs a également été discutée. Les clubs ont décidé de s'opposer à cette éventualité pour des raisons économiques et parce qu'il y a encore suffisamment de dates alternatives disponibles, stipule le communiqué de la SFL.

Les dirigeants des clubs de football de l'élite se retrouveront le 13 mars pour statuer de la suite des opérations. Leur décision dépendra notamment des futures directives du Conseil fédéral.







Pas de décision pour les ligues inférieures

Alors que la reprise des championnats de Promotion League et 1re Ligue a été repoussée, l'Association suisse de football a fait savoir dans un communiqué qu'une décision serait prise mardi concernant les ligues inférieures et les juniors. Pour l'instant, tous les matches sont reportés jusqu'à ce lundi soir inclus. /comm-jha