Une victoire mais pas de répit pour Neuchâtel Xamax

Au-delà de la victoire en elle-même, c’est surtout le fait de constater que Neuchâtel Xamax FCS sait encore gagner qui procure un soulagement général et qui nous laisse optimistes au soir de cette 22e journée du championnat. A ce stade de la saison, qu’importe l’adversaire, qu’importe la manière, il faut des points ! Un message apparemment compris – du moins pour ce soir – par le staff et les joueurs. Oui, cette victoire fait un bien fou à tout le monde et vient récompenser un début d’année plutôt réussi sur le plan de la performance. Il manquait que les points que voilà. Un succès qui ne laisse toutefois pas de répit aux Xamaxiens au classement, puisque dans le même temps, Thoune s’est imposé à Bâle 1-0. Le bas du tableau se resserre considérablement puisque les Neuchâtelois et les Bernois ne se sont plus qu’à quatre points du FC Sion, grand perdant de la soirée. Avec le FC Saint-Gall qui fait concurrence à Young Boys dans la course au titre et cette lutte drastique contre la relégation, le scénario de cette Super League version 2019/20 vaut le détour. N’en déplaise à certains, ce mode de championnat n’est pas si inattractif que les réformateurs veulent bien nous faire croire.

Dominés mais gagnants

Même si on ne peut pas écrire que cette victoire est imméritée, les "rouge et noir" s'en sortent plutôt bien. Dominés dans le jeu, à la possession du ballon et au niveau des occasions de but, Neuchâtel Xamax FCS n'a jamais véritablement pesé sur la rencontre, malgré l'expulsion du joueur valaisan Kouassi en début de la seconde période. D'une manière générale, ce derby romand n'a pas vraiment tenu en haleine les 7'000 spectateurs présents et a bien reflété les problèmes - de jeu et de confiance - que rencontrent les deux clubs actuellement en Super League.





100% d'efficacité et un grand Walthert

A Tourbillon, dans une atmosphère plutôt fraîche, c'est le FC Sion qui a dominé le début de match, mais ce sont les Xamaxiens qui ont ouvert le score peu après le demi-heure suite à une belle combinaison sur corner ponctuée par Raphaël Nuzzolo. Un taux de réussite maximal pour les Neuchâtelois qui signaient par la même occasion leur premier et seul tir de cette première période. Don son côté, Laurent Walthert n'a pas eu l'occasion de se refroidir et à même sauvé par deux fois son équipe. Refroidi, Neuchâtel Xamax FCS l'a en revanche été dès le début de la seconde mi-temps, puisque c'est le nouvel entrant Seydou Doumbia qui a pu remettre les locaux dans le match en allant affronter seul le portier Walthert. A onze contre dix, c’est sur un nouveau corner que Neuchâtel Xamax a décroché sa première victoire de l’année suite à un coup de tête bien placé du défenseur Abrenit Xhemaijli. Il restait huit minutes à jouer. /yra