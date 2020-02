Neuchâtel Xamax FCS ramène un point du Tessin

Ils étaient venus pour prendre des points, il faudra se contenter du match nul. Privé de Nuzzolo, Ramizi et Kamber, Neuchâtel Xamax FCS a partagé l’enjeu 1-1 avec Lugano samedi soir en Super League de football. Au classement, les Neuchâtelois restent neuvièmes.





Deux visages



Dans cette rencontre particulière, Xamax a montré deux visages, l’un séduisant en première mi-temps, l’autre trop attentiste en deuxième. Alors que les « rouge et noir » ont été dangereux tout au long de la première période, c’est pourtant les Luganais qui ont ouvert le score contre le cours du jeu. Une déviation malencontreuse d’Igor Djuric a permis au Tessinois Maric de catapulter le ballon au fond du but neuchâtelois. Mais Xamax n’a pas capitulé et a finalement obtenu un penalty mérité cinq minutes plus tard, que l’Ivoirien Serey Dié s’est empressé de transformer.







Un changement presque gagnant



La deuxième mi-temps a alors vu les Neuchâtelois reculer et s'offrir des frayeurs. Repoussés en défense et sans idées, il s'en est fallu d'un rien pour qu'ils se retrouvent à nouveau menés au score. C'est à ce moment que l'entraîneur Joël Magnin a décidé de faire entrer du sang neuf avec son nouveau joueur Musa Araz à la place de Gaëtan Karlen (73e). Ce changement a vite porté ses fruits. En effet, les Luganais très entreprenants se sont alors retrouvés acculés dans leur camp de défense alors que Xamax a bénéficié d'occasions très franches pour reprendre l'avantage, hélas sans succès.

Finalement, Neuchâtel Xamax FCS rentre du Tessin avec un bon point. En attendant le match de Thoune, les « rouge et noir » restent neuvièmes du classement. Le leader est toujours Young Boys, malgré une défaite 2-0 contre Lucerne. /jha