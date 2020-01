Musa Araz sera du voyage à Lugano

Du sang neuf pour Neuchâtel Xamax FCS. L'entraîneur Joël Magnin pourra compter sur Musa Araz lors du match de Super League contre Lugano. La partie est prévue samedi à 19 heures. Le milieu de terrain fribourgeois a reçu sa qualification vendredi alors qui s’est engagé cette semaine avec les « rouge et noir ». Cette saison, il évoluait en Turquie à Bursaspor.

Vendredi en conférence de presse, Joël Magnin a déclaré que son joueur n'allait pas commencer la partie, mais il devrait vraisemblablement faire son entrée en jeu en fonction de la physionomie de la rencontre.

Pour ce match, Raphaël Nuzzolo, Samir Ramizi et Janick Kamber seront absents, car suspendus. Au rayon des blessés, on retrouve toujours Marcis Oss, Dylan Dugourd, Safet Alic et Charles Doudin. /jha