La refonte de la Super League en marche

En cas de passage à douze équipes, il sera en effet plus aisé d’assurer son maintien dans l’élite lors de la saison 2020–2021, dite de transition. La lanterne rouge de Super League jouera sa survie contre le troisième du championnat de Challenge League alors que les deux premiers seront automatiquement promus.

Cette augmentation ne devrait constituer en réalité qu’une première étape en vue d’une refonte complète de la Ligue nationale d’ici quatre à cinq ans et d’une séparation marquée entre le football professionnel et le football amateur ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, avec une Challenge League, peu, et surtout une Promotion League, pas du tout, attractives.

Plusieurs propositions sont imaginables à l’avenir. Celles-ci ne manquent pas. Selon Christian Binggeli, la plus intéressante consisterait à créer une Ligue professionnelle, fermée ou non, à 14 ou 16 équipes, et une deuxième division formée de deux groupes régionaux à dix, qui intégreraient les moins de 21 ans.

Il faut aussi comprendre qu’en filigrane, ce profil la renégociation, à la hausse si possible, des droits TV. Leur répartition entre les clubs est aussi une source de discussions majeures qui peut freiner une réforme. /mne