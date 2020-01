Xamax reste à l’affût sur le mercato

« On garde l’œil ouvert ». Le mercato de Neuchâtel Xamax FCS n’est peut-être pas encore terminé. Le propriétaire du club de football « rouge et noir » nous a accordé un entretien mardi après-midi. Jean-François Collet explique que le retour de Serey Dié, annoncé ce mardi, était une priorité pour le comité. Il confirme également que Pietro Di Nardo, dont le départ a été officialisé aussi mardi, va rejoindre Yverdon-Sport en Promotion League. Le patron de Xamax nous a dit être à l’affût pour engager encore d’autre(s) renfort(s) en fonction des opportunités qu’offre le marché. Des départs, notamment de joueurs qui jouent peu ou pas, ne sont pas non plus à exclure. Pour ce qui est du poste de directeur sportif du club, vacant depuis la démission de Frédéric Page, Jeff Collet nous a affirmé qu’il ne sera pas repourvu d’ici à cet été. /jpp