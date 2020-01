Serey Dié de retour à Xamax

Serey Dié portera à nouveau le maillot de Neuchâtel Xamax FCS en Super League de football. L’ancien international ivoirien a signé un contrat qui porte jusqu’au terme du championnat, a communiqué mardi, le club de La Maladière.

Âgé aujourd’hui de 35 ans, Serey Dié était actuellement sans club. Il avait été libéré de son contrat par le FC Bâle en août dernier pour rejoindre Aarau, en Challenge League. Cette expérience n’a pas nécessairement été concluante. Elle a pris fin au terme de la première partie d’exercice : Serey Dié a disputé dix rencontres avec la formation argovienne, sans marquer de buts et écopant aussi d’un carton rouge.

Mais on se souvient surtout que Serey Dié a déjà porté le maillot xamaxien. C’était lors de la seconde partie du championnat de Super League 2018 – 2019, le printemps dernier. Il avait largement contribué au renouveau de l’équipe entraînée alors par Stéphane Henchoz, grâce à son abattage au milieu de terrain et son caractère bien trempé. C’est lui qui avait ouvert le score sur penalty en faveur de Neuchâtel Xamax FCS lors du barrage retour de promotion/relégation contre le FC Aarau. Et c’est encore lui, qui avait marqué le tir au but décisif, permettant aux « rouge et noir » de se maintenir en Super League lors de cette fameuse remontada du 2 juin de l’an dernier. Il a repris l'entraînement dès ce mardi à Neuchâtel. /comm-mne