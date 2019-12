Un patron sur le terrain

Deux victoires en 18 matches, huit matches nuls et huit défaites : le bilan de Neuchâtel Xamax FCS à mi-championnat n’est pas très séduisant en Super League de football. Le club rouge et noir a comptabilisé une unité de plus que la saison dernière à la même époque. Il laisse en revanche la place de lanterne rouge à d’autres : au classement, à l'heure de la trêve hivernale, Neuchâtel Xamax FCS occupe la position de barragiste avec cinq points d’avance sur Thoune. L’équipe de Joël Magnin s’est montrée très inconstante tout au long de cette première partie d’exercice. L’entraineur xamaxien est le premier à le reconnaître. Le président Christian Binggeli ne remet pas pour autant son travail en question.