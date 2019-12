Xamax privé de quatre titulaires face à Sion

Match important avant la pause



Malgré ces absences, la troupe de Joël Magnin aura à cœur de terminer l’année sur une bonne note. Le coach neuchâtelois l’a clairement annoncé vendredi en conférence d’avant-match, l’objectif est de remporter les trois points et ainsi laisser une bonne impression avant la pause. Pour ce faire, les « rouge et noir » devront trouver un équilibre entre leur bonne défense et leur attaque en mal de réussite (un but encaissé mais qu’un seul marqué lors des deux dernières rencontres).

Autre paramètre que les hommes de Joël Magnin devront prendre en compte : la météo. Vendredi le terrain de Tourbillon était recouvert d’une épaisse couche de neige. Cependant, les conditions devraient s’améliorer ce week-end.





Ce match de Super League de football entre Neuchâtel Xamax FCS et le FC Sion se joue dimanche à 16 heures au stade de Tourbillon et sera à suivre en direct sur RTN. /lyg