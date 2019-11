Jean-François Collet parle de continuité

Jean-François Collet ne désire pas révolutionner le quotidien des « rouge et noir ». Et il le dit haut et fort. Ce Vaudois de 51 ans est donc officiellement le nouveau propriétaire de Neuchâtel Xamax. L’accord s'est conclu lundi. Il prendra effet au 1er janvier prochain. Christian Binggeli reste toutefois président du club.

Vice-président de la Swiss Football League, Jean-François Collet connaît très bien le milieu du football suisse. Il a également été président de Lausanne-Sport de 2007 à 2013. Il sait très bien qu’il n’est pas facile de faire vivre un club au sein de l’élite du football suisse. Jean-François Collet se dit toutefois prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure. Il ne va pas transformer de fond en comble la maison xamaxienne.