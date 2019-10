Neuchâtel Xamax FCS passe à la trappe

Neuchâtel Xamax FCS dit adieu à la Coupe de Suisse. Le club de football a été éliminé de la compétition au stade des 8e de finale, jeudi soir à la Pontaise, par le Lausanne-Sport 6-0. Face aux pensionnaires de Challenge League, la troupe de Joël Magnin a sombré en première période.





Une première période cauchemardesque

En cette soirée d’Halloween, Neuchâtel Xamax a vécu une première période digne d’un film d’horreur. Les « rouge et noir » ont été bousculés dès l’entame de la rencontre par des Vaudois bien en place. Ces derniers ont été récompensés à la 31e minute grâce à l’ouverture du score d’Aldin Turkes qui a profité d’un ballon mal négocié par Matthias Minder. Le LS a récidivé quatre minutes plus tard en inscrivant le 2-0 grâce à une tête pleine de rage d’Elton Monteiro. Le cauchemar xamaxien a continué lorsqu’Aldin Turkes a inscrit le 3-0 à la 44e en profitant de l’apathie de la défense neuchâteloise. Lausanne a même pris quatre longueurs d’avance juste avant la mi-temps grâce à un superbe lob de Stjepan Kukuruzovic pris à plus de 40 mètres de la cage xamaxienne.





Il n’y a pas eu de révolte

Joël Magnin a tenté d’insuffler un vent de révolte en procédant à ses trois changements dès l’entame de la seconde période. Malheureusement, cette tentative est restée vaine. Lausanne a continué son football flamboyant et a même inscrit deux buts supplémentaires grâce à un autogoal d’André Neitzke et une réussite d’Andy Zeqiri. Xamax est donc bouté hors de la Coupe de Suisse par la plus petite des portes et devra se reprendre s’il entend ne pas connaître pareil déculotté samedi face à Bâle lors de la 13e journée de Super League. /dpi