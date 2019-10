Xamax : essayé pas pu ! 

L’addition est trop salée. Beaucoup trop salée. Neuchâtel Xamax FCS s’est incliné 4-1 contre le BSC Young Boys, samedi soir à Berne, en Super League de football.

Devant 24'000 spectateurs au stade de Suisse, les joueurs de Joël Magnin ont réellement empoigné ce match à bras le corps. Ils ont sérieusement bousculé les doubles champions de Suisse en titre. Evoluant très haut dans le terrain au cours d’une excellente première mi-temps, il leur a toutefois manqué l’essentiel : les buts ! Raphaël Nuzzolo, et Gaëtan Karlen – entre autres – ont en effet disposé de plusieurs opportunités d’ouvrir la marque, mais ils n’ont pas su en profiter. Au contraire, ce sont les Bernois qui ont inscrit la seule réussite survenue avant la pause par Jean-Pierre Nsamé. Et pourtant, durant les 45 premières minutes de jeu, les Neuchâtelois ont tiré six corners contre trois à Young Boys et ils se sont créés deux fois plus d'occasions de scorer.

En début de seconde mi-temps, les Xamaxiens ont connu un méchant et très court passage à vide, permettant aux Bernois d’inscrire deux buts supplémentaires en l'espace de trois minutes. L’affaire était classée avant même à l’heure de jeu. Les joueurs de Joël Magnin ne méritaient pas vraiment une telle correction sauf que la prochaine fois ils devront vraiment concrétiser les opportunités qu’ils se créent. Et à ce titre, Raphaël Nuzzolo plaide coupable. /mne