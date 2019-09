Elle est là, la première victoire de Neuchâtel Xamax FCS en Super League de football ! Les « rouge et noir » ont battu Lugano 1-0 (1-0) dimanche après-midi au Cornaredo. Gaëtan Karlen a été le héros neuchâtelois en inscrivant le seul but de la rencontre à la 27e minute de jeu. Au classement, le club du président Christian Binggeli boucle le 1er tour du championnat au 8e rang. Il compte une unité d’avance sur le duo formé par son adversaire du jour et Thoune. /ygo

