Freddy Mveng indisponible pendant deux mois

Coup dur pour Neuchâtel Xamax FCS. Après la suspension pour trois rencontres de Pietro Di Nardo (qui a écopé d’un carton rouge direct lors de la dernière rencontre de Super League face à Zurich), Freddy Mveng est blessé et indisponible pour deux mois, comme l'annonce le club de La Maladière vendredi. Le milieu de terrain souffre du ménisque et devra subir une arthroscopie la semaine prochaine.

Le milieu de terrain de Neuchâtel Xamax FCS se retrouve amputé de deux joueurs. Mais l’entraîneur « rouge et noir » Joël Magnin ne veut pas paniquer pour autant: