Xamax sauve un point miraculeusement

Neuchâtel Xamax FCS revient de nulle part. Les footballeurs « rouge et noir » ont arraché le match nul 2-2 sur la pelouse du FC Zurich dimanche après-midi lors de la 4e journée de Super League. L’égalisation est tombée à la 94e minute de jeu sur une splendide bicyclette de Gaëtan Karlen.

Le FCZ a ouvert la marque juste avant la mi-temps par l’entremise de Marco Schoenbaechler. Les Neuchâtelois sont revenus au score une première fois grâce au défenseur Marcis Oss à la 63e. Puis est arrivée l’expulsion du milieu de terrain xamaxien Pietro Di Nardo, six minutes plus tard. Au passage, son 2e rouge en quatre matches. Zurich a, ensuite, manqué une première occasion de reprendre l’avantage à la 72e lorsque Mimoun Mahi a raté son penalty. Mais cinq minutes plus tard, Assan Ceesay a trouvé les filets de Laurent Walthert permettant à son équipe de mener 2-1. Les carottes semblaient alors cuites jusqu’à cette incroyable égalisation de Gaëtan Karlen dans les dernières secondes de jeu.

Au classement, Neuchâtel Xamax FCS demeure à la 9e et avant-dernière place avec trois points en quatre matches.

Les « rouge et noir » défieront Yverdon dimanche prochain lors du 1er tour de la Coupe de Suisse puis accueilleront le FC Bâle en championnat dans deux semaines à La Maladière. /jpp