La clé du succès : mieux se porter vers l'avant

Neuchâtel Xamax FCS devra afficher la même détermination défensive que face à Thoune et Young Boys, pour contrer St-Gall dimanche dès 16 heures au stade de La Maladière, lors de la 3e journée du championnat de Super League de football : Joël Magnin l’a répété à l’envi vendredi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. L’entraîneur xamaxien sait toutefois qu’il faudra aussi apporter un zeste d’efficacité supplémentaire à la construction du jeu, soit améliorer la conservation du ballon et se montrer plus percutant en phase terminale. Tout un programme…. Le défenseur Igor Djuric, lui, est convaincu que son équipe en a le potentiel.