Les nouveaux maillots xamaxiens en vitrine

Ils sont tout beaux et tout neufs, les nouveaux maillots de Neuchâtel Xamax FCS : la tenue que porteront les joueurs rouge et noir la saison prochaine en Super League de football a été présentée vendredi soir au stade de La Maladière. A domicile, les Xamaxiens seront vêtus de leur traditionnel maillot rayé verticalement en rouge et noir avec la cuissette noir. A l’extérieur, le design est identique mais rayé en blanc et grisé avec le short blanc. Cette tenue a été choisie par les fans xamaxiens. Huit cents d’entre eux ont voté pour leur tunique préférée parmi trois propositions.

La présentation des équipements a été précédée d’un tour d’horizon de l’effectif et d’un match amical qui n’a pas forcément rassuré le millier de spectateurs qui avaient le déplacement. A deux semaines de la reprise du championnat de Super League, l’équipe rouge et noir a perdu 5-1 contre le FC Stade Lausanne-Ouchy, fraîchement promu en Challenge League. Le but de l’honneur a été inscrit par Dilan Qela à un quart d’heure de la fin.

L’effectif xamaxien doit encore être complété, notamment par l’arrivée d’au moins un attaquant pour déjà pallier l’absence du nouveau-venu : Dylan Dugourd s’était gravement blessé au genou. Il est indisponible pour de longs mois.

Un mot encore sur la vente des abonnements de saison : 3'400 abonnements ont trouvé preneur, soit 200 de plus que l’an dernier à la même époque. /mne