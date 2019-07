Xamax bat Yverdon à Payerne

Après trois défaites et un match nul, Neuchâtel Xamax FCS tient sa première victoire en match amical dans le cadre de sa préparation en vue du championnat de Super League. Les Neuchâtelois ont dominé Yverdon 2-1 mardi soir au stade municipal de Payerne. Malgré l'ouverture du score des Vaudois en première mi-temps, les « rouge et noir » ont marqué à deux reprises en l'espace de six minutes par Thibault Corbaz (62e) et par le jeune espoir de la Fondation Gilbert Facchinetti Ange Dakouri (68e).

Pour son prochain match amical, Neuchâtel Xamax FCS accueillera vendredi le Stade Lausanne-Ouchy, équipe fraîchement promue en Challenge League, dès 16h30 à La Maladière. Un match qui sera suivi de la présentation officielle de l'équipe et des maillots dès 18h30. /lre