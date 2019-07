La tuile pour Dylan Dugourd

A peine arrivé et déjà blessé : Dylan Dugourd sera tenu éloigné des terrains de football pendant plusieurs mois. Le nouvel attaquant de Neuchâtel Xamax FCS a été touché lors du match amical de samedi dernier contre Tuzla City précise Arcinfo. Il souffre d’une grosse entorse au genou indique le médecin du club rouge et noir. L’opération sera certainement nécessaire.

C’est la tuile pour le joueur et son club. L’effectif de Joël Magnin ne comprend actuellement plus que deux attaquants valides, Gaëtan Karlen et Raphaël Nuzzolo. Sauf réduction de sa sanction, ce dernier sera en plus suspendu pour les trois premiers matches de championnat. /mne