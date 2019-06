Janick Kamber rempile avec Xamax

Janick Kamber poursuit son aventure en « rouge et noir ». Neuchâtel Xamax FCS annonce ce jeudi la prolongation du contrat du latéral soleurois. Il a signé un nouveau bail à La Maladière pour deux ans, soit jusqu’en 2021.



Le directeur sportif du club de Super League de football, Frédéric Page, souligne dans le communiqué que « depuis sa venue, il a toujours fait preuve de régularité. Nous sommes contents d’avoir prolongé un joueur de la région sur lequel nous pouvons compter ».

« Les qualités humaines qu'il possède se marient bien avec le projet du club et le noyau de joueurs que nous avons. De plus, c'est un gaucher, ce qui n'est jamais facile à trouver et, effectivement, c'est un joueur fiable et régulier », confirme l'entraîneur xamaxien Joël Magnin.