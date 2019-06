La folle remontée de Neuchâtel Xamax FCS restera à jamais inscrite dans les annales du club. Les joueurs « rouge et noir » ont donc réussi à assurer leur maintien au sein de l’élite du football suisse au terme d’un renversement de situation inoubliable en barrage de promotion-relégation, dimanche au stade du Brügglifeld, contre le FC Aarau.

Rappel des faits : battus sèchement 4-0 jeudi à domicile, les hommes de Stéphane Henchoz ont réussi à s’imposer 4-0 dans le temps réglementaire, avant de faire la différence au bout du suspense aux tirs au but. Cinq pénalties tirés, cinq réussites. Le gardien Laurent Walthert, lui, a arrêté le premier envoi des Argoviens.

Pour l’anecdote, c’est Serey Die qui a inscrit le 1-0 à la 20e minute de jeu pour Xamax. C’était déjà sur penalty. Et c’est l’Ivoirien qui a « planté » le dernier tir au but décisif, à nouveau à la droite de la cage argovienne. Ce but a permis aux « rouge et noir » de sauver leur peau en Super League. Le témoignage de Serey Die. /mne