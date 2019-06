Dans le dos du kop «rouge et noir»

Neuchâtel Xamax FCS a réalisé un exploit historique dimanche à Aarau. Malgré la lourde défaite, 4-0, concédée jeudi à domicile, les « rouge et noir » sont parvenus à remonter au score et à s'imposer aux tirs au but contre les Argoviens. Xamax jouera donc en Super League la saison prochaine. Nous avons suivi la rencontre au Brügglifeld, en compagnie des 400 irréductibles qui ont cru en leur équipe jusqu'au bout. /dsa