Xamax prêt à en découdre

C’est l’avenir du club qui est en jeu dès jeudi : Neuchâtel Xamax FCS joue cette semaine son maintien en Super League de football, face au FC Aarau, selon la formule de la Coupe d’Europe, en matches aller et retour : en cas d’égalité aux points et à la différence de buts, les buts inscrits à l’extérieur comptent double. Si l’égalité subsiste, les deux équipes seront départagées en prolongations, voire aux tirs au but, dimanche à Aarau.

Le match aller est programmé jeudi à 19 heures au stade de La Maladière. La rencontre retour a lieu dimanche à 16 heures au stade du Brügglifeld.

Ni blessé, ni joueur suspendu : Neuchâtel Xamax FCS aborde plutôt dans de bonnes dispositions ce barrage de promotion-relégation. Le FC Aarau est moins bien loti dans ce domaine : Marco Schneuwly, Olivier Jäckle et Nicolas Schindelholz sont tous suspendus. Ceci dit, le FC Aarau n’a pas terminé deuxième du classement de Challenge League par hasard. Le club argovien reste sur quinze matches sans défaite en championnat.