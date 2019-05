Défaite de Neuchâtel Xamax FCS

La lutte pour le maintien direct en Super League se veut intense. Et jusqu'au bout. Tiens, avec la défaite de Neuchâtel Xamax contre Zurich, Grasshopper n'est même pas encore définitivement relégué en Challenge League. Mais il a intérêt à gagner très, très largement demain à Lucerne pour conserver le plus minime des espoirs.



Alors, c'est bien pour la 9e place, synonyme de barragiste, qu'il y a de l'enjeu. Et franchement, ce Xamax-FCZ semblait pouvoir lui donner une saveur encore plus particulière. Pendant 77 minutes, à vrai dire, on a cru que les Neuchâtelois allaient enfin quitter les deux dernières places du classement, qu'ils occupent sans pause depuis la fin du mois d'août dernier, pour laisser leur adversaire du soir s'y installer.



Sans Raphaël Nuzzolo, ni Igor Djuric (suspendus), les Rouge et Noir ont parfois galvaudés l'une ou l'autre occasion, butant sur un excellent Yannick Brecher (comme sur la tête d'Ademi à la 22e). Mais ils ont longtemps été la meilleure équipe sur le terrain. C'est en fait assez naturellement que l'attaque rapide de la 49e minute emmenée par Amifico Pululu s'est conclue par un nouveau but de Kemal Ademi. Le grand attaquant xamaxien en est à six réalisations cette saison, mais surtout quatre sur les quatre derniers matchs qu'il a disputé.



Amorphe, Zurich a réagi de manière assez inattendue. En étant portés par Kevin Rüegg, leur capitaine de 20 ans. Celui qui joue latéral droit, parfois milieu de terrain, n'avait jamais marqué en Super League. A la Maladière, il a signé un doublé en sept minutes (77e et 84e). Avec un schéma identique: un centre en retrait de Assan Ceesay qu'il a conclu. Sur le second, Kasaï s'y est mêlé en prolongeant la passe. Mais avec le même résultat.



Le soulagement est énorme pour les Zurichois. Au moins autant que la déception xamaxienne. Les Neuchâtelois devront continuer à se battre. Et cela peut faire du duel romand de mercredi à Sion encore plus tendu. Si les Valaisans ne s'imposent pas demain à Saint-Gall, la 9e place risque de se jouer sur la pelouse de Tourbillon.



A l'autre bout du classement, la lutte pour le podium bat aussi son plein. Et Thoune a récupéré sa place de 3e, que Lugano lui avait "volé" la semaine passée. Face aux Tessinois et à une semaine de défier Bâle en finale de la Coupe, les joueurs de Marc Schneider l'ont emporté 1-0 grâce à un penalty de Moreno Costanzo.