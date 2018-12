Neuchâtel Xamax FCS peut s’en mordre les doigts

Neuchâtel Xamax FCS ne sort pas la tête de l’eau. Les footballeurs « rouge et noir » ont perdu sur le fil, samedi soir au Kybunpark, face à St-Gall 3-2. Les Xamaxiens pourront regretter leur manque criant de réalisme devant la cage adverse.

Les Neuchâtelois se déplaçaient à St-Gall dans l’optique d’obtenir trois points précieux dans la lutte pour le maintien dans l’élite. Malgré une entame de match ratée, les hommes de Michel Decastel ont ouvert le score après onze minutes de jeu grâce à Charles-André Doudin au terme d’une partie de billard dans la surface adverse. Les Brodeurs ont alors mis les bouchées doubles et ont pu égaliser à la 16e minute de jeu grâce à une réussite de Vincent Sierro, complétement oublié par la défense neuchâteloise. Pis encore pour la troupe de Michel Decastel, sur un corner botté en deux temps, Jordi Quintillà a permis aux Saint-Gallois de prendre les devants à la demi-heure grâce à un superbe enchaînement dans la surface xamaxienne. Les Neuchâtelois ont alors mis le nez à la fenêtre et se sont créés plusieurs occasions. Malheureusement, ils ont à chaque fois manqué de réalisme devant la cage de Dejan Stojanovic. Le score restait donc de 2-1 après 45 minutes de jeu.

La seconde mi-temps n’était vieille que de dix minutes lorsque l’arbitre de la rencontre M. Klossner faisait preuve d’un peu trop de zèle et expulsait le défenseur neuchâtelois Marcis Oss pour une semelle trop appuyée sur Vincent Sierro. Les « rouge et noir » ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et se sont ménagés de belles possibilités, mais là encore, il a manqué un brin de réussite. À force de se casser les dents en attaque, Xamax a été puni et à la 69e minute, c’est ce diable de Vincent Sierro qui boxait le ballon de la tête pour donner deux longueurs d’avance à ses couleurs. Néanmoins, le club de la Maladière ne s’est pas laissé abattre et a inscrit le 3-2 à la 77e minute par l’intermédiaire de Kemal Ademi. La fin de la rencontre fut complétement débridée et la troupe de Michel Decastel ne passa pas loin de l’égalisation à plusieurs reprises, mais au final c’est une défaite frustrante que Neuchâtel Xamax FCS ramène de Saint-Gall.

Au classement, les « rouge et noir » réalisent une bien mauvaise opération puisqu'ils restent lanterne rouge de Raiffeisen Super League avec quatre points de retard sur le duo Lugano-Grasshopper. /dpi

Le télégramme :

St-Gall - Neuchâtel Xamax 3-2 (2-1)





11'521 spectateurs.





Arbitre: Klossner.





Buts: 11e Doudin 0-1. 16e Sierro 1-1. 31e Quintilla 2-1. 59e Sierro 3-1. 77e Ademi 3-2.

St-Gall: Stojanovic; Lüchinger, Hefti, Wiss (75e Kchouk), Wittwer; Sierro, Quintilla, Ashimeru; Bakayoko (63e Tafer), Barnetta, Manneh (46e Kutesa).





Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Oss, Xhemajli, Kamber; Pickel; Ramizi (83e Koné), Veloso, Doudin, Tréand (66e Ademi); Nuzzolo.





Notes: St-Gall sans Itten, Koch, Muheim (blessés), Tschernegg, Ben Khalifa, Kräuchi ni Vilotic (pas convoqués); Neuchâtel Xamax sans Di Nardo (suspendu), Djuric, Cicek, Santana, Karlen, Huyghebaert, Sejmenovic, Le Pogam ni Mulaj (blessés). 51e expulsion d'Oss. Avertissements: 10e Wiss, 23e Veloso, 67e Pickel, 86e Kamber.

Autre résultat :

Young Boys - Thoune 3-2 (0-1).

Le classement :

1. Young Boys 17/46 (53-19). 2. Thoune 17/25 (35-27). 3. Zurich 16/24 (26-23). 4. Bâle 16/24 (30-32). 5. St-Gall 17/23 (26-32). 6. Sion 16/20 (25-26). 7. Lucerne 16/19 (24-30). 8. Lugano 16/17 (24-30). 9. Grasshopper 16/17 (19-30). 10. Neuchâtel Xamax FCS 17/13 (25-38).