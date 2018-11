Neuchâtel Xamax FCS se déplace pour gagner

Pour y arriver, il n’y a pas des milliers de solutions. Autant l’entraîneur que Charles-André Doudin, également présent en conférence de presse d’avant match, savent qu’ils peuvent l’emporter face à Lugano. Le numéro 10 neuchâtelois s’est montré confiant en ajoutant : « On a été bon quasi tout le match contre Zurich, nous devons nous baser sur cette performance pour dimanche. Et avec de la constance dans l’effort, on pourra gagner. »

Mais le problème est toujours le même; Neuchâtel Xamax prend trop de but et c’est à cause de cela que les « rouge et noir » n’arrivent pas à s’imposer.