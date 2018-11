Xamax battu dans le match qu’il ne fallait pas perdre

Très mauvaise opération pour Neuchâtel Xamax FCS. Les footballeurs « rouge et noir » ont été battus 3-2 par Grasshopper dimanche après-midi au stade de la Maladière, devant 4'708 spectateurs. Du coup, les Zurichois passent devant au classement de Super League et cèdent leur place de lanterne rouge aux Xamaxiens.

Inexistants ou presque en première mi-temps, les Neuchâtelois se sont réveillés trop tard dans ce match. Ils étaient en effet menés 3-0 après 65 minutes de jeu. Puis, Raphaël Nuzzolo a ravivé l’espoir en marquant à deux reprises, à la 69e et à la 87e. Les hommes de Michel Decastel ont ensuite lancé toutes leurs forces dans la bataille, en vain, malgré une dernière chance de but de Samir Ramizi au bout des six minutes du temps additionnel. Un nouveau revers à domicile qui place les Xamaxiens dans une situation délicate avant la pause consacrée aux équipes nationales. /jpp

Le télégramme:

Neuchâtel Xamax - Grasshopper 2-3 (0-1)

4708 spectateurs.

Arbitre: Fähndrich.

Buts: 30e Ngoy 0-1. 59e Bajrami 0-2. 65e Pinga 0-3. 69e Nuzzolo 1-3. 87e Nuzzolo 2-3.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Oss, Sejmenovic, Kamber; Corbaz (75e Veloso), Pickel; Nuzzolo, Doudin, Tréand (46e Ramizi); Ademi (72e Mulaj).

Grasshopper: Lindner; Lavanchy, Ajeti, Zesiger, Doumbia; Diani, Holzhauser (92e Cvetkovic); Bajrami (90e Pusic), Ngoy, Bahoui; Pinga (83e Sukacev).

Notes: Xamax sans Di Nardo, Djuric ni Santana (blessés), GC sans Basic, Djuricin, Jeffrén, Nathan, Rhyner, Sigurjonsson ni Tarashaj (blessés). Avertissements: 15e Corbaz, 58e Lindner, 66e Pinga, 76e Doudin, 81e Pickel.

Résultats: Lugano - Lucerne 1-4 (0-1). Thoune - Bâle 4-2 (1-2). Neuchâtel Xamax FCS - Grasshopper 2-3 (0-1). St-Gall - Young Boys 2-3 (1-3). Zurich - Sion 1-2 (0-0).

Classement: 1. Young Boys 14/37 (46-16). 2. Bâle 14/23 (28-28). 3. Thoune 14/22 (30-22). 4. Zurich 14/20 (21-20). 5. St-Gall 14/20 (22-26). 6. Lucerne 14/18 (23-27). 7. Lugano 14/16 (22-27). 8. Sion 14/14 (21-25). 9. Grasshopper 14/14 (17-27). 10. Neuchâtel Xamax FCS 14/11 (18-30).