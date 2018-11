Dimanche crucial en perspective pour Xamax

La victoire est désormais impérative pour Neuchâtel Xamax FCS. Les footballeurs « rouge et noir » accueillent Grasshopper ce dimanche dès 16h à La Maladière. Un duel de mal classés entre la lanterne rouge de Super League et des Xamaxiens, avant-derniers avec le même nombre de points mais qui bénéficient d’un meilleur goal average que les Zurichois. L’enjeu de ce duel est donc grand, « un match à six points », comme l’a souligné Michel Decastel vendredi après-midi en conférence de presse. L’entraîneur de Xamax attend de son équipe qu’elle sorte les crocs et fasse preuve d’une énorme volonté pour remporter les trois points. Et pour cette rencontre, il pourra compter sur Mustafa Sejmenovic de retour de blessure. Le défenseur central s’est entraîné normalement cette semaine et pourrait retrouver sa place dans le 11 de base. Le coach neuchâtelois devrait donc revenir à une défense à quatre pour ce match contre GC.

Présent également lors de cette conférence de presse d’avant-match, Geoffrey Tréand est déterminé. Le milieu de terrain xamaxien explique « qu’il faut absolument ne pas aborder ce match avec la peur au ventre… Il faut y aller avec confiance », a-t-il clamé. Geoffrey Tréand qui précise encore que le groupe a une énorme envie de bien faire, qu’il y a eu beaucoup d’intensité durant les entraînements cette semaine et qu’ils sont tous impatients d’être dimanche. /jpp