Xamax toujours lanterne rouge

Neuchâtel Xamax FCS a raté l’occasion de quitter la dernière place classement de Super League de football. Dimanche après-midi au stade de La Maladière, le club rouge et noir s’est incliné 2-1 contre le FC Lucerne.

Et pourtant, l’’équipe de Michel Decastel a ouvert la marque à la 29e minute par Charles Pickel. Bien servi par Raphaël Nuzzolo, l’ancien joueur de Grasshopper a inscrit au passage son premier but sous les couleurs rouge et noir.

Le FC Lucerne a égalisé au plus mauvais moment, juste avant à la pause, à la suite d’une réussite de Pascal Schürpf. Le coup de massue a été asséné à la 81e minute par Christian Scheuwly.

Au classement, après douze journées, Neuchâtel Xamax FCS occupe toujours le dernier rang, avec un point de retard sur Grasshopper et Sion. /mne

Télégramme:

Neuchâtel Xamax - Lucerne 1-2 (1-1)

3473 spectateurs. Arbitre: Schärer. Buts: 29e Pickel 1-0. 45e Schürpf 1-1. 81e Schneuwly 2-1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Tréand, Gomes, Oss, Huyghebaert (46e Xhemajli), Kamber; Di Nardo (86e Radici), Veloso, Pickel; Nuzzolo, Karlen (67e Kone).

Lucerne: Zibung; Kakabadse, Lucas, Knezevic, Grether; Voca, Custodio (72e Schneuwly); Vargas, Ugrinic, Schürpf (84e Sidler), Juric (78e Eleke).

Notes: Neuchâtel Xamax sans Doudin (suspendu), Djuric, Sejmenovic et Santana (blessés). Lucerne sans Schwegler, Schulz (suspendus), Salvi, Lustenberger, Ndenge, Schneuwly et Rodriguez (blessés). 88e Tir sur le poteau de Schneuwly. Avertissements: 22e Pickel, 88e Vargas.