La vente des maillots de Xamax a du succès

Si le délai pour la fabrication de nouveaux maillots est relativement longue, c'est parce que les chandails sont faits sur mesure. Contrairement à la plupart des autres clubs de Suisse qui choisissent leur tricot sur un catalogue de leur équipementier, Neuchâtel Xamax FCS laisse son public voter pour le design et même pour la couleur du deuxième maillot.

Les publicités et sponsors sont imprimés par sublimation, c'est-à-dire imprégnés dans le tissu, et non par flocage. Les chandails sont donc uniques et exclusifs et demandent de ce fait plus de temps pour être fabriqués.