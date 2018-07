Retour en Super League réussi pour Neuchâtel Xamax FCS

Neuchâtel Xamax FCS n'a pas manqué son retour en Super League. Plus de six ans et demi après son dernier match parmi l'élite du football suisse, le club rouge et noir s'est imposé 2 à 0 à Lucerne. Une victoire qui lui permet de lancer idéalement sa saison 2018-2019.

Dominés par les Lucernois, les Xamaxiens ont livré un match digne d'éloges et ils ont fait face à toutes les tentatives adverses, parfois assistés par la chance (un poteau et une barre transversale pour les joueurs de Suisse centrale). Mieux même, les hommes de Michel Decastel ont su faire preuve de réalisme en marquant une fois par mi-temps : à la 14e par l'intermédiaire de Gaëtan Karlen et à la 75e grâce à Geoffrey Tréand.

Conjugué à la défaite 1-2 de Bâle à domicile contre Saint-Gall, ce succès permet à Neuchâtel Xamax FCS de devenir le premier leader de la Super League cette saison ! Cela avant les autres matches de cette première journée prévus dimanche, à savoir Young Boys - Grasshopper, Sion - Lugano et Zurich - Thoune. /nba