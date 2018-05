Xamax : la Super League a aussi son prix

Neuchâtel Xamax FCS a revu ses tarifs d’entrée à la hausse, en perspective de sa participation à la Super League de football dès la saison prochaine. Le club rouge et noir désire fidéliser son club et il propose des abonnements qui permettent de gagner jusqu’à 39% de rabais par rapport au billet à l’unité. L’équivalent de sept matches gratuits.

Un abonnement adulte est disponible dès 275 francs dans les secteurs C et D. Moins avantageuse que les abonnements, la vente de billets reste toutefois l’une des moins chères du pays, soit dès 25 francs pour les adultes et dès 5 francs pour les enfants de six à seize ans.

Des réductions sont également proposées pour les familles et deux nouveaux accès VIP vont être créés, dont une formule OR qui permettra de bénéficier d'un repas à quatre plats préparé par un traiteur neuchâtelois.

On retiendra tout de même que le montant du billet en tribune C, au nord du stade, passe de 29 à 45 francs. La Super League a son prix ! /mne-dsa