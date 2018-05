Xamax FCS en passe 4 à Wohlen

Neuchâtel Xamax FCS s'est imposé en patron dimanche après-midi au Stade de la Maladière, lors de la 34e journée de Challenge League de football. Malgré la maigre affluence, 1986 spectateurs, les « rouge et noir » ont corrigé la lanterne rouge Wohlen par 4-1. Un score qui aurait pu être encore bien plus sévère si les hommes de Michel Decastel avaient été un peu plus réalistes.

Doublé pour Karlen

En l'absence de Nuzzolo (suspendu), c'est Gaëtan Karlen qui occupait la pointe de l'attaque xamaxienne. Il s'est mis en évidence dès la 5e minute en ouvrant le score, transformant un penalty obtenu par Tréand. Les Neuchâtelois doublaient la mise 7 minutes plus tard par Doudin, bien servi par Gomes. Les « rouge et noir » ont par la suite cruellement manqué de réalisme, galvaudant plusieurs occasions d'enfoncer le clou. Wohlen sortait enfin la tête de l'eau peu avant l'heure de jeu, obtenant un penalty converti par Tadic. Le sursaut argovien n’a duré que 6 minutes, le temps pour Karlen de redonner deux longueurs d'avance à son équipe. Le Brésilien Bruno Mota donnait au score son aspect définitif à la 80e, inscrivant au passage son premier but sous les couleurs xamaxiennes.

A noter l'entrée en jeu à la 77e minute de Dilan Qela. Le jeune milieu neuchâtelois opérait son retour une année et 3 jours après s'être fracturé la cheville à l'entrainement.

Il ne reste plus que deux matches à jouer pour Neuchâtel Xamax FCS : ce vendredi à Rapperswil et le 21 mai à la Maladière face à Wil. De nombreux billets ont déjà trouvé preneur pour cette ultime rencontre. Les dirigeants espèrent 8000 à 9000 spectateurs. /yfr