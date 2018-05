Du rouge et noir à tous les étages

La fête avant la fête…

Neuchâtel Xamax FCS lance un grand concours en attendant la remise de la Coupe de Challenge League le lundi 21 mai à la Maladière à Neuchâtel. Il appelle ses supporters à décorer dès ce week-end leurs fenêtres, balcons, toits, portes, murs, voitures, scooters, vélos ou tout ce qui leur chante en rouge et noir. Le club souhaite que la région transpire les couleurs xamaxiennes toute la semaine prochaine. Les supporters doivent prendre leurs décorations en photo et les envoyer à concours@xamax.ch. Les clichés seront rassemblés dès lundi 14 mai dans une galerie sur la page Facebook du club et s’envoleront sur les réseaux sociaux.

Le jour de la remise de la Coupe, le comité du club choisira cinq clichés les plus étonnants, les plus drôles, les plus inattendus. Les lauréats gagneront des abonnements pour la saison prochaine et des entrées VIP.

Cette opération est menée conjointement avec la ville de Neuchâtel, qui va notamment faire flotter les drapeaux xamaxiens. Le centre commercial de la Maladière sera lui aussi complètement Rouge et Noir. Les commerçants de Neuchâtel Centre ont eux aussi accepté de jouer le jeu en décorant leurs vitrines aux couleurs de Xamax. /comm-sma