Xamax s'impose difficilement et prend encore de la distance avec Servette

Neuchâtel Xamax FCS a encore creusé l'écart au classement avec Servette. Les "rouge et noir" se sont imposés difficilement face à Schaffhouse (1-0) dimanche après-midi à la Maladière. Une réussite de Raphaël Nuzzolo sur penalty.

Avec une défense complètement remaniée en raison des nombreuses absences, les Xamaxiens ont contenu les attaques schaffhousoises en première mi-temps. Et, à la 33e minute, Nuzzolo profitait d'un excellent service de Doudin avant d'abuser un défenseur adverse et de provoquer un penalty qu'il se chargeait de transformer lui-même (34e).

En deuxième période, les hommes de Michel Decastel ont sensiblement issé leur niveau de jeu et ils sont passés très près d'un deuxième but à trois reprises (par Nuzzolo deux fois - qui a notamment trouvé la barre transversale - et par Doudin). Mais rien ne devait plus être marqué dans cette rencontre.

Dans le même temps, Servette a fait match nul à domicile contre la lanterne rouge Wohlen (1-1). Ce résultat permet aux hommes de Michel Decastel d'acroître leur avance au classement à 14 points par rapport aux Genevois. /dau-nba