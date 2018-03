Nouvelle remontée xamaxienne à Winterthour

Neuchâtel Xamax FCS décroche une victoire avec les tripes. Les hommes de Michel Decastel ont retourné une situation qui semblait bien mal emmanchée lundi soir face à Winterthour en Challenge League de football. Menés 4-1 en début de deuxième mi-temps, les Neuchâtelois sont revenus à égalité à 4-4 et ramènent donc un point qui vaut de l'or de leur déplacement en terres alémaniques. Xamax, solide leader, compte désormais 12 points d'avance sur Servette , qui est rentré battu de son déplacement à Vaduz.

Une défense perméable

Les Neuchâtelois ont commencé la rencontre tambour battant. Ramizi et Doudin se créaient d’ailleurs les premières occasions. Les individualités alémaniques ont pourtant vite riposté en faisant parler leur rapidité. Mike Gomes commettait une faute sur Silvio dans les seize mètres. Le meilleur buteur du FCW ne se faisait pas prier pour ouvrir la marque lui-même sur penalty dans l’enchaînement à la 11e minute.

La rapidité était aussi le maître mot sur l’action du 2-0. Radice récupérait un ballon en milieu de terrain, puis débordait sur le côté gauche avant d’offrir sur un plateau le 2-0 au même Silvio qui inscrivait de la tête sa deuxième réussite de la soirée à la 30e, bien aidé par une défense xamaxienne aux abonnés absents.

Piqué au vif, Xamax remettait la compresse, et c’est finalement Nuzzolo qui pouvait réduire la marque (40e). Mais c’était sans compter sur une nouvelle erreur de marquage neuchâteloise une minute plus tard. Sur coup franc, Kofi Schulz était oublié par les xamaxiens et avait tout loisir de mettre sa tête pour tromper Walthert.

Une nouvelle remontée

On pensait la rencontre pliée, ce d'autant plus que que 4-1 tombait dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, par Duah (57e). Pourtant, Xamax s'est remobilisé, Xamax s'est réveillé. Avec les entrées de Marco Delley pour Samir Ramizi et Max Veloso pour Pietro Di Nardo, les Neuchâtelois rattrapaient leur retard grâce à Nuzzolo sur penalty (62e), Charles-André Doudin (66e) et Geoffrey Tréand (72e).

Le score était de 4-4 et il restait un quart d'heure à jouer. Hélas, les hommes de Michel Decastel, n'ont pas su exploiter une supériorité numérique après l'expulsion de Denis Markaj (76e). Le point est bon à prendre, mais la première mi-temps est à oublier avant de recevoir Schaffhouse, formation d'un autre calibre dimanche à La Maladière. Les Neuchâtelois seront privés d'Igor Djuric, qui a écoppé du carton jaune de trop. /lre