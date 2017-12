Neuchâtel Xamax FCS voit la vie en grenat

Les amateurs de football parlent parfois de matches à six points pour souligner l’importance d’une confrontation. Lorsqu’on évoque le derby au sommet de la Challenge League de football de ce lundi soir entre Servette et Neuchâtel Xamax FCS (à suivre en direct sur RTN dès 19h45), parler de match à huit points serait plus adéquat. Huit points, c’est la distance que prendraient en effet les « rouge et noir » sur leurs poursuivants genevois en cas de victoire.

Car à 180 minutes de la pause hivernale synonyme de milieu de championnat, l’objectif de monter en Super League se dessine petit à petit de manière plus claire pour Neuchâtel Xamax FCS. Dans l’entretien accordé à RTN, Michel Decastel est catégorique à propos de son équipe. Une équipe qui aborde ce match en position dominatrice, mais qui ne fera pas preuve de suffisance pour autant.