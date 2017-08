Xamax perd le duel au sommet

Défaite douloureuse pour Neuchâtel Xamax FCS. Au terme d’un match fermé, les « rouge et noir » ont été battus 1-0 à domicile par le FC Schaffhouse vendredi soir dans le choc au sommet de Challenge League de football. L’unique réussite est survenue, en contre, à la 71e minute de jeu des pieds de Miguel Castroman. Avec cette cinquième victoire en cinq matches, les hommes de Murat Yakin prennent la tête du classement et comptent désormais trois points d’avance sur les Xamaxiens.

Jeu d’échecs

Les 4'622 spectateurs présents à La Maladière ont donc assisté à un match au sommet qui n’a pas tenu toutes ses promesses.

Après une belle entame, Neuchâtel Xamax FCS s’est rapidement essoufflé en se heurtant à une très solide équipe de Schaffhouse, à l’organisation sans faille. L’entraîneur de la formation alémanique, Murat Yakin, a encore une fois prouvé toute sa science tactique en proposant une formation en 5-4-1 qui n’a laissé quasi aucun espace aux Xamaxiens. Et de leur côté, les Neuchâtelois ont manqué de vitesse dans la transition entre le milieu de terrain et l’attaque pour mettre à mal le bloc adverse. Ce manque de percussion a été fatal aux hommes de Michel Decastel qui ont très rarement approché la cage adverse.

Neuchâtel Xamax FCS s’est procuré une seule véritable occasion de marquer, c’était à la 87e. Très bien servi par Charles-André Doudin, Thibault Corbaz, à quelques mètres du but adverse, a vu sa frappe repoussée miraculeusement par le portier Nikolic. Le ballon est alors revenu dans les pieds du milieu de terrain qui a, semble-t-il, été gêné par un défenseur schaffhousois. Alors que le public criait au penalty, l’arbitre n’a pas bronché. Pour le principal intéressé, « ça aurait été sévère », alors que pour Michel Decastel, à chaud, « il y avait faute ».

L’entraîneur neuchâtelois avait le masque à l’heure de l’interview. « On a surtout manqué de maîtrise technique et de vitesse dans les transitions. Et puis cette équipe de Schaffhouse était vraiment difficile à bouger ». L’homme fort de la Maladière relevait encore que « les balles arrêtées n’ont pas du tout été bien tirées » et pestait contre ce but encaissé, « un but bête avec une perte de balle dans le camp adverse et un contre assassin… Contre eux, il ne fallait surtout pas encaisser en premier. J’estime toutefois qu’un nul aurait été plus équitable ».

Les Neuchâtelois s’inclinent donc pour la troisième de suite cette année contre Schaffhouse, « on dit jamais deux sans trois, j’espère maintenant que c’est fini », a conclu Michel Decastel.

Prochain match pour Neuchâtel Xamax FCS, lundi 28 août à 20h au stade de La Maladière contre le néo-promu Rapperswil. /jpp