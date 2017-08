Neuchâtel Xamax FCS sans pitié pour l’US Montfaucon

Neuchâtel Xamax FCS n’a pas fait dans la dentelle face à l’US Montfaucon. Le co-leader de Challenge league est allé dominer le club jurassien de 5e ligue sur le score de 21-0 (10-0) samedi en 32e de finale de la Coupe de Suisse de football. Il s’agit du score le plus élevé de l’histoire de la compétition qui mettait pour la première fois aux prises deux adversaires qui comptent 7 ligues d’écart. Les « rouge et noir », qui ont donné du temps de jeu à leurs remplaçants, ont fait ce qu’on attendait d’eux : un match sérieux et professionnel. Pas moins de huit Neuchâtelois ont marqué. Les plus efficaces ont été les jeunes de 18 ans formés au club, Liridon Mulaj et son sextuplé, Pedro Teixeira et son quadruplé, ainsi qu'Astor Kilezi et ses cinq buts.

Quant aux Jurassiens, ils ont tenu du mieux qu’ils ont pu. Le score n’était « que » de 2-0 après 20 minutes de jeu. Mais ensuite les visiteurs ont enfilé les buts comme des perles au portier Lucien Ourny, qui n’a pourtant pas démérité et qui a été pleinement encouragé. Peut-être un seul petit regret pour les joueurs de Jean-Marc Bueche : ne pas avoir réussi à faire trembler les filets adverses. Il s’en est pourtant fallu de peu lorsque Cédric Baconat s’est retrouvé tout seul devant le dernier rempart xamaxien, Loïc Jacot, à la demi-heure de jeu.

Une ambiance de fête

Si l’issue du match ne faisait pas l’ombre d’un doute, le Stade du Péché se souviendra longtemps de l’ambiance qui a régné autour de la pelouse. Les membres du comité de l’US Montfaucon peuvent en effet avoir le sourire. Ils avancent le chiffre officiel de 1'650 spectateurs, peut-être même plus, venus assister à une véritable fête du football. /emu