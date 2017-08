Xamax arrache une victoire méritée

Neuchâtel Xamax FCS ne lâche rien en Challenge League de football. Les « rouge et noir » sont revenus victorieux de leur déplacement en terres argoviennes. Ils sont venus à bout du FC Wohlen 2-1 mercredi soir lors de la 4e journée du championnat. Les hommes de Michel Decastel ont renversé la vapeur en seconde période. Menés 1-0 dès la 43e sur un but contre son camp de Steve Lawson, les Neuchâtelois ont passé l’épaule grâce à des réussites de Thibault Corbaz à l’heure de jeu et de Charles-André Doudin à la 77e. Au classement, Xamax s’affiche au premier rang avec quatre matches et autant de victoires.

Dominer n’est pas gagner

En l’absence de Gaëtan Karlen et de Frederico Da Costa, tous deux blessés, et en y ajoutant la non-convocation d’Astor Kilezi, Michel Decastel s’est déplacé sur la pelouse du stade de la Niedermatten sans attaquant de métier. L’entraîneur neuchâtelois a donc reconduit son 3-5-2 avec Raphaël Nuzzolo et Geoffrey Tréand en pointe, un schéma tactique qui avait fait merveille lors de la deuxième mi-temps dimanche contre Vaduz. Avec moins de succès, cette fois-ci. Certes dominateurs dans la jouerie et en termes de possession de balle, les Xamaxiens n’ont pas effectué un tir cadré en première mi-temps, même s’ils se sont créé plusieurs réelles opportunités d’ouvrir le score. Recroquevillés dans leur camp, les Argoviens ont, eux, évolué en contre et se sont montrés plus incisifs durant la première période avec deux grosses occasions à la clé. Dans un premier temps, c’est la transversale qui a sauvé Laurent Watlhert sur une tête d’Igor Tadic avant que le portier neuchâtelois ne réalise une parade décisive sur un tir à bout portant de ce même attaquant. Malheureusement, à deux minutes de la pause, Steve Lawson a propulsé dans son propre but une frappe qui prenait pourtant le chemin du panneau publicitaire.

Coaching encore une fois gagnant

Michel Decastel a immédiatement réagi au retour des vestiaires en effectuant deux changements. Max Veloso a cédé sa place à Pietro Di Nardo et Steve Lawson a été remplacé par Samir Ramizi. Le coach xamaxien est ainsi revenu à son schéma tactique du 4-2-3-1 avec Raphaël Nuzzolo à la pointe de l’attaque. Les Neuchâtelois ont repris le jeu à leur compte mais cette fois-ci avec beaucoup plus de rythme et surtout en se créant une kyrielle d’occasions. Les « rouge et noir » ont littéralement étouffé les joueurs du FC Wohlen qui ne sont sortis que rarement de leur camp. C’est tout d’abord Thibault Corbaz qui a trouvé le chemin des filets à la 60e avant que Charles-André Doudin ne l’imite à la 77e. Les Xamaxiens s’impose donc logiquement tant ils ont été supérieurs à Wohlen en deuxième période.

Prochaine rencontre pour Neuchâtel Xamax FCS, samedi à 16h sur le terrain de l’US Montfaucon en 32e de finale de la Coupe de Suisse. En Challenge League, la reprise est fixée au vendredi 18 août avec le duel au sommet contre le FC Schaffhouse à 20h au stade de La Maladière. /jpp