Xamax perd mais tient tête à Stoke City

Les « rouge et noir » ont fait bonne figure pour leur premier match de la Coupe horlogère. Neuchâtel Xamax FCS a affronté lundi soir les Anglais de Stoke City. La rencontre s’est tenue à la Tissot Arena à Bienne devant 2143 spectateurs. Les Neuchâtelois se sont inclinés 1-0 malgré une certaine mainmise sur la rencontre.

Pourtant, il y avait en face une équipe de milieu de tableau de Premier League. D’ailleurs, la soirée s’est rapidement rafraîchie et la pluie a fait acte de présence comme pour rendre hommage aux illustres visiteurs de la Tissot Arena. Xamax FCS affrontait les Potters de Stoke City en ouverture de la Coupe horlogère. La météo très britannique n’a pourtant pas refroidi l’ambition et l’ardeur des Neuchâtelois. Au contraire, les « rouge et noir » ont marqué de leur empreinte la première mi-temps de la partie. Parmi une ribambelle d’occasions, nous citerons notamment celle de Thibault Corbaz à la 31e minute, après une combinaison avec Raphaël Nuzzolo et Charles-André Doudin. Ce même Doudin offrira trois minutes plus tard un caviar à Gaëtan Karlen, avant de chercher lui-même la lucarne à la 40e avec un beau tir enroulé. La mi-temps prendra fin avec le score quelque peu injuste de 0-0.

La pluie tombe de plus belle au commencement de la deuxième période. Si Michel Decastel ne modifie pas d’un iota son onze de base, Mark Hugues, lui, fait tourner son effectif. C’est d’ailleurs l’occasion de voir sur le terrain à l’inénarrable Peter Crouch. La rencontre ne va pas connaître de révolution, même si Stoke City semble reprendre quelques couleurs. Les deux équipes font jeu égal avec, peut-être, un léger avantage pour les Britanniques. Alors que la fin de la partie se profile et que Xamax semble à deux doigts d’arracher un match nul mérité, Igor Djuric marque contre son camp en essayant de contrer un centre de Thibaud Verlinden. Dans le temps additionnel, les Neuchâtelois réclameront encore une sanction pour une main de Sautter dans la surface de réparation, mais l’arbitre ne leur donnera pas satisfaction.

Xamax a un dernier match de préparation avant de rencontrer Aarau dans dix jours. Les Neuchâtelois feront face au Benfica de Lisbonne jeudi prochain, toujours dans le cadre de la Coupe horlogère. /dsa