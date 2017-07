Les nouveaux maillots de Xamax dévoilés

Le premier est classique avec les traditionnelles rayures rouges et noires, le second affiche des teintes de gris. Les maillots de la saison 2017/2018 que porteront les joueurs de Neuchâtel Xamax FCS ont été présentés jeudi soir au stade de La Maladière. C’est le public qui a choisi le maillot principal parmi trois propositions. En février dernier, les fans xamaxiens avaient été invités à voter pour leur tunique préférée. Plus de 1'000 personnes ont donné leur avis et le modèle choisi a récolté plus de 49% des voix. Le deuxième maillot, celui pour les matches à l’extérieur, est le fruit d’un concours de dessin lancé par le club de football « rouge et noir ». Plus d’une centaine de personnes y ont participé et 25 suggestions de maillots ont été présélectionnées par la direction. Ce sont ensuite les joueurs de la première équipe qui ont choisi et opté de manière unanime pour le modèle qui leur plaisait le plus.

La vente d’abonnements va bon train

Le président de Neuchâtel Xamax FCS, Christian Binggeli, a pris la parole et rappelé que le défi du club était la promotion. « Mais ça ne serait pas non plus une catastrophe de ne pas y parvenir, on s’en donne toutefois les moyens », a-t-il déclaré. Il a également fait part de son vœu de voir La Maladière mieux garnie que la saison passée. C’est peut-être d’ailleurs bien parti, si on se réfère aux chiffres donnés par le vice-président du club, Gregory Binggeli. « L’an dernier, à une semaine de la reprise du championnat, 1'472 abonnements avaient été vendus. À l’heure actuelle, ce chiffre s’élève à 1'796 mais à deux semaines du coup d’envoi de la saison de Challenge League », précise-t-il avec fierté.

Astor Kilezi et Azad Odabasi en test

Au niveau du mercato, le contingent est quasi sous toit. Astor Kilezi est en test du côté d’Aarau alors qu’Azad Odabasi tente sa chance du côté du Stade Nyonnais. /jpp