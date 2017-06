Programme corsé pour Xamax

Le programme définitif des matches amicaux de Neuchâtel Xamax FCS est connu et plutôt corsé. Le club rouge et noir commencera par affronter le FC Thoune, samedi 24 juin à Belp. Il en découdra ensuite contre Lausanne, Nantes, Bâle, ainsi que Stoke City et Benfica Lisbonne, dans le cadre de la Coupe horlogère. Soit six matches amicaux avant la reprise du championnat 2017 - 2018 de Challenge League agendée le week-end des 22 et 23 juillet.

Neuchâtel Xamax FCS entamera sa préparation le lundi 19 juin. /mwi

Demandez le programme !

Samedi 24 juin, 16h30 à Belp :

Neuchâtel Xamax FCS – FC Thoune

Samedi 1er juillet, 16h00 à Poliez-Pittet (VD) :

Neuchâtel Xamax FCS – FC Lausanne

Mercredi 5 juillet à, 19h00 à Annecy-Le-Vieux :

Neuchâtel Xamax FCS – FC Nantes

Samedi 8 juillet, 17h30 à Bâle :

Neuchâtel Xamax FCS – FC Bâle

Lundi 10 juillet, 20h00 à Bienne Arena :

Neuchâtel Xamax FCS – Stoke City

Jeudi 13 juillet, 20h00 à Granges :

Neuchâtel Xamax FCS – Benfica Lisbonne