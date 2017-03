Neuchâtel Xamax FCS peine mais gagne

Neuchâtel Xamax FCS est péniblement venu à bout du FC Le Mont lundi soir en Challenge League de football. Les rouge et noir se sont imposés 2-1 face à une formation toujours très difficile à manœuvrer, surtout sur son petit terrain de Baulmes.

Bien que dominateurs, les joueurs de Michel Decastel ont concédé l’ouverture de la marque à quelques secondes de la pause : Pimenta se montrait le plus vif sur un ballon bêtement égaré dans les seize mètres.

Face à cette formation vaudoise fidèle à elle-même, très défensive et au jeu bien pauvre, Neuchâtel Xamax FCS a longtemps séché sur le problème. Le coup d’éclat est survenu en six minutes : à la 76e minute, Max Veloso distillait un long ballon pour Raphael Nuzzolo, qui du bout du soulier, en volée jambe tendue, parvenait à égaliser. Six minutes plus tard, le jeune Texeira bénéficiait d’un rebond pour administrer une nouvelle volée, qui faisait mouche.

Au classement de la Challenge League, Neuchâtel Xamax FCS revient à sept longueurs du FC Zurich, mais avec un match en pluS.