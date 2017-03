Neuchâtel Xamax FCS renoue avec le succès

Neuchâtel Xamax FCS a obtenu une courte victoire sur le terrain de la lanterne rouge Winterthour dimanche en Challenge League de football. Les rouge et noir se sont imposés 1-0. Ils ont ouvert la marque dès la troisième minute à la suite d’un penalty transformé par Nuzzolo.

Après cette réussite, les hommes de Michel Decastel tentèrent de faire le break mais sans jamais y parvenir en première période. En deuxième période tout fut plus difficile et les Xamaxiens se sont vus contraints de défendre et retenir les multiples assauts zurichois, heureusement stériles. Les Neuchâtelois sont donc repartis avec les trois points, non sans avoir souffert, et conservent leur deuxième rang au classement. /mne-dau