Père et fils footballeurs condamnés

C’est l’histoire d’une altercation qui a débuté autour d’un terrain de football et qui s’est terminée devant le tribunal. Père et fils ont été condamnés par le Ministère public pour des faits survenus à l’intérieur et à l’extérieur d’une pizzeria à Colombier en octobre dernier. Tous deux ont été reconnus coupables d’avoir frappé, menacé et injurié le plaignant. Ils l’avaient déjà pris à parti quelques mois plus tôt lors d’un match de juniors B entre Val-de-Ruz et Auvernier.

Cela mérite une explication : caméraman, la victime filmait la rencontre au moment où une discussion animée s’est produite au bord du terrain, discussion à laquelle les deux prévenus étaient mêlés. Constatant alors qu’ils étaient filmés, les deux hommes ont voulu s’en prendre au caméraman. A la suite de cette affaire, le fils fait l’objet d’une suspension de 18 mois l’interdisant de toute activité liée au ballon rond, sanction prononcée par l’Association neuchâteloise de football.

Le fils a été condamné à soixante heures de travail d’intérêt général sans sursis. Cette condamnation révoque un précédent sursis déjà prononcé de 360 heures de travail d’intérêt général. Le prévenu a l’intention de faire recours contre cette décision. Le père écope, lui, de 60 heures de travail d’intérêt général avec sursis./mne