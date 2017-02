Michel Decastel et Stéphane Henchoz suspendus

Michel Decastel et Stéphane Henchoz sanctionnés. L’entraîneur de Neuchâtel Xamax FCS et son adjoint ont écopé d’un match de suspension pour des insultes légères envers l’arbitre, durant et après le match de lundi contre le FC Zurich. Une information publiée mercredi sur le site de la Swiss Football League. Les deux techniciens seront donc contraints d’assister à la rencontre de dimanche à Chiasso depuis les tribunes. /jpp